Синоптики прогнозируют окончание проливных дождей к четвергу

Когда ростовчанам ждать окончания дождей Фото: Екатерина Попова

Синоптики пообещали, что землю донской столицы дожди закончат поливать к четвергу. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре.

Во вторник, 11 мая, в городе днем будет еще холоднее. В дневные часы температуру поднимется до отметки всего в +10 градусов. Ночью, по-прежнему, ожидается +7. Стоит отметить, что днем пройдет сильный дождь в совокупности с ливнем, возможным градом и шквалистым ветром. В связи с этим донские спасатели даже объявили штормовое предупреждение.

В среду, 12 мая, ростовчане ощутят на себе значительное потепление. В дневные часы воздух в донской столице прогреется до +17 градусов. Но по-прежнему сохранится вероятность дождя, к счастью, небольшого. В ночное время суток столбики термометров по-прежнему будут держаться на отметке в +7 градусов.

Окончательного потепления, по прогнозам синоптиков, горожанам стоит ожидать уже в четверг, 13 мая. Днем в этот день столбики термометров поднимутся до отметки в +24 градуса, а в ночные часы потеплеет до +10 градусов.

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