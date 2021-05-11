Погода в Ростове-на-Дону на 11 мая 2021: штормовое предупреждение объявили в городе

В Ростове ожидаются проливные дожди Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 11 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет пасмурной и дождливой в течение всего дня.

Температура ночью составит плюс 7-9 градусов. Днем потеплеет до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра - 9-17 метров в секунду. В течение дня будет облачно и без остановки лить проливной дождь.

По Ростовской области ночью тоже возможен дождь. Ветер северный - до 2-4 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 10-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 8 градусов. Во второй половине ночи и утром температура ожидается небольшое потепление.

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