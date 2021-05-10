Погода в Ростове-на-Дону на 10 мая 2021: каким будет начало недели

В Ростове будет пасмурно и дождливо Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 10 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет пасмурной, а к вечеру и вовсе пойдет дождь.

Температура ночью составит плюс 7-9 градусов. Днем потеплеет до плюс 11-12 градусов. Скорость ветра - 9-15 метров в секунду. В течение дня по небу будут плыть серые тучи, а к вечеру синоптики прогнозируют дождь.

По Ростовской области ночью тоже возможен дождь. Ветер северный - до 6-9 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 10 градусов. Во второй половине ночи и утром температура останется примерно на том же уровне.

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