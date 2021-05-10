Ураган, ливень и град идут на Ростовскую область

В ближайшие часы прогнозируют шквалистый ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время на Дону резко испортится погода. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, с шести часов вечера 10 мая и до конца суток местами по области будет сильный ветер. Его порывы достигнут 23 метров в секунду. Также специалисты обещают ливень с градом.

11 мая, во вторник, погода не улучшиться. По прогнозам, весь день будет сильный ветер и осадки. Специалисты советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Потепление обещают ближе к концу недели. Так, в пятницу, 14 мая, в Ростове-на-Дону будет летняя жара. Воздух днем прогреется до 30 градусов. Вечером столбик термометра покажет +27. Весь день будет малооблачно и без дождя.

Следующие суббота и воскресенье в Ростове также будут теплыми. Днем температура воздуха в выходные составит 25 градусов тепла.

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