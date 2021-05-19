«Ты, правда, не догоняешь, как себя вести?»: в Ростовской области учительницу обвинили в унижении школьницы перед всем классом

В одной из школ Ростовской области на видео попал конфликт между учителем и ученицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ в Ростовской области разгорелся скандал после того, как ученица пришла на занятия со слишком ярким, по мнению педагога, макияжем. Конфликтная ситуация между преподавателем и школьницей попала на видео. Так, судя по кадрам, учителю не понравилось, как подросток-старшеклассница накрасилась.

СУРОВЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ

Вначале съемки видно, как женщина довольно жестко разговаривает с ученицей. Эта сцена происходит в фойе учебного заведения. Судя по тому, что некоторые девочки одеты празднично – в школьной форме советского образца, в учебном заведении – какое-то мероприятие.

Потом камера телефона снимает, как учительница подводит ученицу к раковине и начинает умывать ее лицо.

- Что вы делаете? Не трогайте меня, - говорит ученица.

Но женщину это не останавливает. Вслед за этим педагог заводит подростка в класс. Все это время на заднем фоне слышен смех других детей. Очевидно, что скандал снимает на камеру кто-то из школьников.

- Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид. Я сказала – умойся, - эмоционально обращается педагог к подростку.

Затем в класс заходит другой учитель и пытается всех успокоить.

На этом съемка обрывается.

РАСПЛАТА ЗА СКАНДАЛ

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник, в школе после случившегося провели служебное расследование. Но пока шла проверка, учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сейчас женщина в школе уже не работает.

Известно, что у нее большой опыт преподавательской работы. Она являлась классным руководителем ученицы, макияж которой не понравился педагогу.

- Также учительница извинилась перед девочкой, - отметил источник издания.

«ВОЗРАСТ ПРОВОКАЦИЙ»

Инцидент в школе прокомментировала эксперт – психолог Карине Арустамян.

- Ситуация неприятная. Подростковый период - это возраст провокаций. Очевидно, что девочка с целью выделиться и привлечь к себе внимание нанесла яркий макияж. Вопрос к реакции преподавателя, от чего она была настолько яркая? Наверняка, это не первый случай броского макияжа за всю ее практику. Больше это похоже на срыв. Порой, складываются обстоятельства вокруг нас, которые мы выдерживаем, но небольшая провокация со стороны срывает возможность выдержать. Что касается подростка, то для девочки эта история только началась. Ведь в подростковый период идет проверка этого мира на имеющиеся границы.

Чтобы справиться с этой ситуацией, желательно сходить на консультацию к психотерапевту, ведь чувство стыда - не простое и достаточно тяжелое для проживания, - сообщила психолог-эксперт, гештальт-терапевт Карине Арустамян.

Также юридическую оценку произошедшего дал и адвокат.

По его словам, в действиях учительницы состава преступления нет.

- Однако она может быть подвергнута дисциплинарной ответственности за нарушение этики и правил профессионального поведения преподавателей, - прокомментировал адвокат Ваган Бегларян.

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