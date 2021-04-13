Травля из-за прически и «голый позор»: Как уберечь ребенка от школьного буллинга

К сожалению, жертвой школьного буллинга может стать любой ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас это явление носит термин буллинг. Раньше издевательства над ребенком в школе называли проще - травлей. Но название не меняет сути. К сожалению, во все времена в школах были дети, которые становились объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников. Сейчас, несмотря на то, что теперь в каждом учебном учреждении есть психолог, а родители благодаря мессенджерам могут постоянно быть на связи с классным руководителем и другими родителями, детей-изгоев меньше не становится. В нашем материале – реальные истории о школьном буллинге, а также советы эксперта о том, как с ним бороться.

ТЕПЕРЬ ГРОЗИТ ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении старшеклассницы, которая опозорила младшую подругу. Инцидент произошел в Донецке. 17-летняя Маша решила насолить своей более симпатичной приятельнице 15-летней Насте, которая искала в своем телефоне общие снимки и открыла при подруге свои интимные фото. Та не растерялась. И когда в ее руках оказался чужой телефон, отправила через соцсети сообщение с прикрепленными снимками знакомой. А позже разослала откровенные фото знакомым.

Результат не заставил себя долго ждать. На следующее утро в школе все хихикали, перешептывались и с любопытством глазели на непонимающую ничего Настю. Когда девочка поняла, в чем дело и рассказала обо всем родным, те написал заявление в полицию. Следователи быстро вычислили автора травли. И теперь Настя может сесть в тюрьму на два года.

ПРОСТО НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ДЛИНА ВОЛОС

Другая история уголовным делом не закончилась, но все равно доставила много переживаний ребенку и родителям. Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» ростовчанка Анна, на летних каникулах она решила постричь дочь, и в третий класс Алена пошла с прической «под мальчика».

- Поначалу не могла понять, почему ребенок возвращается из школы грустная, - вспоминает она. - Оценки были хорошими, учительница Аленку только хвалила. Но однажды дочь пришла с занятий в слезах. Оказывается, подруги перестали общаться из-за ее прически!

Девочки сказали, что моя дочь с такими волосами, как мальчишка. Так целый год на переменах Алена просидела за партой одна, «общаясь» лишь со своим телефоном.

Сейчас эта ситуация позади. После летних каникул Алена пошла в четвертый класс, отрастив косички. Общение наладилось.

- Но каких нервов мне и дочери стоил тот самый третий класс, вы не представляете, - делится мать.

Поводом для травли может стать все, что угодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В ШКОЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ БЫЛ ДАЛЕКО ПОЗАДИ»

Жителю донской столицы Игорю сейчас уже 30 лет. Но он до сих пор разгребает последствия издевательств в школе.

- Я был слабым, и в классной иерархии далеко позади, - признается он. - Частенько получал по лицу. Вначале сопротивлялся, потом, уже в старших классах, просто молча стоял, когда отпускали пощечины. При этом я как-то пытался убедить обидчика остановиться. Сейчас мне уже за 30, но я все таким же и остался. Не только в драках. Карьера на работе не пошла. Два раза жил гражданским браком, но через год совместной жизни жены просто переставали меня уважать. Причину всего этого я понял лишь сейчас: я всегда был занудой и ботаником. На этой почве частенько нервничаю. Хочу исправиться, но не знаю как.

«ПЕРЕВЕЛСЯ В ДРУГУЮ ШКОЛУ И ЭТО БЫЛ РАЙ»

А вот что рассказывает еще один дончанин Николай:

- Надо мной издевались и смеялись постоянно. Никто меня даже всерьез не воспринимал. Я это понимал и очень страдал. До сих пор не понимаю, что делали школьный психолог и классный руководитель. Даже хотел убить себя, а на листочке написать имена обидчиков. Стал замкнутым. Хорошо, что после 9 класса перевелся в другую школу. Это был рай. Вот это школьная жизнь! Вот это одноклассники! Все - мои друзья. А ту школу даже и вспоминать не хочется.

Парень жалеет лишь об одном, что не перевелся раньше. Новая школа заставила посмотреть на жизнь другими глазами.

- Сейчас я взрослый, работаю, есть дети, - продолжает он. - Одноклассники из первой школы пытаются общаться. Но я-то знаю, что они испортили почти все мое детство. Еще обижались, что на свадьбу не пригласил. А я их теперь даже видеть не хочу!

ДОБИЛСЯ БОЛЬШИХ ВЫСОТ

28-летняя Светлана училась в Нальчике, а после окончания школы переехала в Ростов. У самой нее отношения с одноклассниками были хорошие, но двум ее одноклассникам повезло меньше.

- Мальчишки эти были из малообеспеченных семей. Кто-то в классе всегда был одет очень модно, а два мальчика одевались скромно, я бы даже сказала, бедно, - вспоминает Светлана. - Возможно, донашивали одежду старших братьев. И над ними пацаны сильно издевались: обзывали, ставили подножки, замыкали в туалете на переменах, давали щелбаны. Ребята молча сносили издевательства все девять лет, а потом поступили в какой-то колледж. Больше всего меня возмущал тот факт, что учителя все это видели и не вмешались в ситуацию.

Кстати, один из ребят, по словам Светланы, многого добился после окончания школы.

- Его профессия связана с театром. Одноклассник занимает руководящую должность. Женился, и у него прекрасная семья. О судьбе второго мальчика я ничего не знаю, - поделалась девушка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Все мы родом из детства»

Карине АРУСТАМЯН, психолог, Ростов:

- В школьном буллинге, в первую очередь, участвуют родители через своих детей. К сожалению, так было всегда, испокон веков. Есть фраза: «Рыба гниет с головы». Голова у детей – это папы и мамы, отношение взрослых к тем или иным стереотипам. При этом объектом травли может стать каждый ребенок, который так или иначе в меньшей степени общается с одноклассниками.

Все мы родом из детства. И многие наши проблемы топают оттуда. Наглядный пример – история с Игорем. Важно помнить, что все это оставляет просто сумасшедший отпечаток на нашей будущей жизни. То есть, если в какой-то момент где-то в детстве ты дал слабину и не смог себя отстоять, а для мальчика с учетом всех стереотипов - это крайне важный момент, то дальше будет гораздо сложнее выстраивать личные отношения, на работе, с друзьями и так далее.

КОНКРЕТНО

Что делать, если издеваются

Выяснить причину травли. И основная задача мамы и папы – это поддержка своего ребенка. Если причина – внешность, то тогда надо разговаривать со своим ребенком, объяснять ему, что это его некая индивидуальность.

- Школьник не должен чувствовать себя слабым и уязвимым в вопросах, касающихся внешних данных, - комментирует Карине Арустамян. - Если разговоры дома не помогают, а травля переходит все границы, то необходимо просить помощи у классного руководителя. А если проблема не решается, то выход один – перевод ребенка в другую школу.

БДИ!

Страшные последствия

- Есть несколько крайностей, - говорит наш эксперт. - Одна - когда уже во взрослом возрасте человек остается абсолютно забитым и вырастает, как Игорь, безынициативным и всю жизнь остается в позиции жертвы. Если возникает желание что-то поменять, то это всегда психотерапия, где прорабатываются болезненные истории. Бывает и страшная крайность - ребенок предпринимает попытку суицида. Такое случается, когда родители и учителя игнорировали детские проблемы. Еще один вариант развития событий - большое количество агрессии по отношению к одноклассникам за годы издевательств, которую выпускник направляет в позитивное русло. Делает установку: «Я всего добьюсь в этой жизни. Я вам всем покажу». И, действительно, получается. Как пример – судьба парня, достигшего высот в творчестве. Правда, будучи взрослым, во многом успешный человек может остаться глубоко несчастным, так как у него будет установка, что за любовь надо бороться и заслуживать. И, наконец, жертва школьного буллинга может сама превратиться в тирана. Но агрессия направлена уже не на одноклассников, а, например, на жену и детей. И тогда круговорот зла в природе продолжается.

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АЛЛО!

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