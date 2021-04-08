В Ростовской области школьница умерла после ссоры с отцом

Школьница из Ростовской области умерла в больнице после ссоры с отцом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Десятиклассница свела счеты с жизнью из-за конфликта, возникшего в семье. Трагедия произошла в одном из хуторов Красносулинского района Ростовской области. Как рассказал «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 16-летняя девочка из благополучной семьи повздорила с отцом, после чего вечером вышла из дома якобы для того, чтобы прогуляться.

А менее, чем через час подросток почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу. Там девочка призналась врачам в том, что у нее произошел конфликт с близким человеком. Медики пытались спасти жизнь подростку, но, к сожалению, юная пациентка скончалась.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали трагедии.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в на Дону две школьницы хотели свести счеты с жизнью. Сейчас девочки в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Сразу после выписки из больницы с подростками начнут работать психологи.

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