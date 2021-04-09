«Нашли умирающим»: школьник пытался покончить с собой после смерти красавицы-старшеклассницы

Врачи пристально наблюдают за состоянием здоровья юноши Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из школ, расположенной в Ростовской области, за одну неделю произошли два трагических события. Вначале ушла из жизни учащаяся 10-ого класса. Как рассказал «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Света (имя изменено – прим. ред.) поссорилась с отцом. Это, по предварительным данным, и стало поводом для страшного поступка. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти подростка, но, к сожалению, девочка умерла.

А спустя пару дней другой ученик этой же школы пробовал совершить самоубийство. Сейчас семиклассник в больнице. По какой причине мальчик решился на такой отчаянный шаг, предстоит узнать следователям.

Тем временем, в самой школе говорят о том, что он был влюблен в старшеклассницу и она, якобы, тоже испытывала к нему симпатию. После того, как девочки не стало, подросток решил свести счеты с жизнью.

Однако существует и другая версия событий, которую корреспонденту «КП-Ростов» озвучили в правоохранительных органах региона. Как сообщил источник издания, мальчик перешел в эту школу не так давно. Отношения в классе с детьми не сложились. Не ладилась также и учеба. Несмотря на хорошие умственные способности, у ребенка в дневнике были одни «трояки».

А после случившегося со старшеклассницей Максим (имя изменено – прим. ред.) написал нелестный отзыв о ней в социальных сетях. После чего ребенок испугался, что в школе из-за этого комментария со сверстниками возникнет еще больше проблем, и смерть показалась ему выходом из ситуации.

К счастью, родители и врачи среагировали быстро. Мальчика нашли умирающим в собственной комнате, но помощь подоспела вовремя. Сейчас он все еще находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Теперь с пострадавшим и его одноклассниками будут работать психологи.

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