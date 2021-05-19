День рождения Будды Шакьямуни 2021 в Калмыкии: какого числа и как пройдет праздник

Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День рождения Будды Шакьямуни 2021 в Калмыкии будут отмечать 26 мая. Глава республики Бату Хасиков уже объявил эту дату выходным днем. «КП» рассказывает, как пройдет национальный праздник.

День рождения Будды Шакьямуни — один из главных праздников буддистов. Они верят, что в этот день, но в разные года и в разных местах произошло три важных события. Будда появился на свет, достиг просветления и ушел в паринирвану.

26 мая в храме пройдет праздничная служба. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калмыкии буддисты праздник отметят в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни. Как рассказали в Центральном хуруле республики, праздничная служба начнется в 9.00.

Представитель Центрального хурула пояснил, что буддисты могут провести этот день и дома. Главное — молиться и совершать добрые поступки.

— Это 15-е лунные сутки — самый священный для буддистов день. Нужно совершать как можно больше молитв и добрых поступков. Значение хороших деяний в этот день возрастает в несколько тысяч раз, — прокомментировал пресс-секретарь Хурула Цецен Надбитов.

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