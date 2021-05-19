Ростовчанин сорвался с пятого этажа, пытаясь попасть в квартиру через окно

Пострадавшего госпитализировали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону 40-летний мужчина сорвался с пятого этажа, пытаясь попасть в квартиру. Происшествие случилось 17 мая на улице Платона Кляты.
По словам очевидцев, сначала ростовчанин собирался зайти домой как обычно — через дверь. Однако квартира оказалась заперта, а хозяину дома никто не открывал. Подумав, что жена не пускает его, мужчина решил залезть через окно. Поскольку квартира находится на верхнем этаже, он добирался до нее, взбираясь на чужие балконы.
— На пятом этаже его силы закончились, он упал. Скорая приехала оперативно. На тот момент он был еще жив, — рассказали жители, ставшие свидетелями инцидента.
По данным источника, пострадавшего доставили в БСМП. К счастью, он отделался травмами, не угрожающими жизни. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, а также рану ягодичной области.
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