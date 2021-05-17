В Ростове с четвертого этажа школы выпал 13-летний ученик

В Ростове школьник выпал из окна школы Фото: "КП" Архив

В донской столице ученик выпал из окна четвертого этажа школы.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, около четырех часов дня в одном из городских учебных заведений. 13-летний школьник выпал из окна на четвертом этаже. Причина падения пока остается неизвестной. По предварительным данным, после падения ребенок остался жив и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- С подозрением на сотрясение мозга и перелом голени ребенка доставили в областную детскую больницу, - сообщил "КП - Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах.

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