Женщина выпала из окна многоквартирного дома в Ростове

Следователям предстоит с какого этажа выпала женщина. Фото: Яндекс.Карты

Во вторник, 23 февраля, в Западном жилом массиве Ростова погибла женщина. Она выпала из окна многоквартирной высотки, расположенной на территории Левенцовки.

- Тело рухнуло сначала на козырек подъезда жилого дома на Еременко, 107/20, а спустя несколько секунд женщина лежала уже возле подъезда. Во время падения пострадавшая получила многочисленные повреждения, - рассказал «Комсомольской правда-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.

Падение девушки частично зафиксировали камеры видеонаблюдения. На запись попал момент удара об землю возле подъезда.

Очевидцы трагедии вызвали на место скорую и полицию. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь пострадавшей. Врачи зафиксировали смерть женщины.

Сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Похожая ранее история произошла в Ворошиловском районе.

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