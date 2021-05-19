Спорт всех: в Ростове-на-Дону особенные дети получили возможность играть в футбол

Донские парламентарии содействовали открытию секции адаптивного футбола в Ворошиловском районе на базе школы № 96. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице во вторник, 18 мая, в Ворошиловском районе на базе школы № 96 «Эврика-Развитие» имени М. Нагибина прошло официальное открытие секции адаптивного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но какой же праздник без гостей! На торжественную церемонию пригласили Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко.

Отметим, что спикер ЗСРО всегда уделял и уделяет большое внимание детям с ОВС. Так, благодаря его работе и работе коллег донского парламента удалось добиться того, чтобы семьи, воспитывающие ребят с ограниченными возможностями здоровья, могли посещать врачей, не сидя в очереди перед кабинетом.

Открытие секции адаптивного футбола состоялось при поддержке регионального проекта партии «Единая Россия» «Особенное детство». Фото: пресс-служба ЗС РО

Открытие секции адаптивного футбола состоялось при поддержке регионального проекта партии «Единая Россия» «Особенное детство», в рамках которого приобрели футбольные ворота, мячи, экипировка и другой спортивный инвентарь.

Депутат Александр Ищенко, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и инициатор проекта «Особенное детство» поприветствовал учащихся школы, их родителей и учителей.

Открытие секции адаптивного спорта – это значимое событие для всей Ростовской области. На Дону сейчас все больше внимание уделяют тому, чтобы ребята, у которых возможности здоровья ограничены, могли учиться и проводить досуг в комфортных условиях.

Открытие секции прошло в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба ЗС РО

Спорт – для такой детворы – одна из важнейших точек опоры.

– Успехи медицины дают возможность жить, расти, развиваться многим деткам, имеющим серьезные заболевания. И это требует от всех органов власти, от родителей, от каждого человека изменения подходов к системе образования, изменения отношения к таким детям. Создание в вашей школе адаптивной секции – это важный пример того, как нужно данный процесс организовывать. Коллектив школы, педагоги очень много делают для того, чтобы создать необходимые благоприятные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, – прокомментировал Александр Валентинович.

Секция адаптивного футбола в школе в Ворошиловском районе стала подарком не только для деток с ограниченными возможностями здоровья, но и для их родителей.

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЖДУТ СЛЕДУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКИ»

Отметим, что перед тем, как тренировать ребят, тренеры прошли специальную подготовку.

- Наш тренерский штаб окончил специальные курсы для занятий адаптивным футболом с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ментальными расстройствами. Конечно, этот футбол не похож на тот вид спорта, который мы обычно представляем. Здесь больший упор делается на общую физическую подготовку. Многие дети не умеют бегать, прыгать, у ребят есть проблемы с координацией. Есть и другая сложность — некоторые наши ученики находятся на домашнем обучении, поэтому для них секция адаптивного футбола является фактически единственной возможностью пообщаться со сверстниками. Они приходят вместе с родителями и с удовольствием ждут следующей тренировки, - прокомментировал тренер Вадим Дуравкин.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья отмечают, что тренировки показывают хорошие результаты и положительно сказываются на процессе социализации детей.

Так, один из учеников 1-го основного коррекционного класса школы № 96 долгое время не говорил и не узнавал близких, постоянно замыкался в себе.

- А после начала посещений секции научился вступать в коммуникацию, хорошо общается с другими детьми и тренером, соблюдает правила игры. А еще у сына укрепилось и физическое состояние, - рассказала мама Валентина Михайловна.

Председатель областного Заксобрания Александр Ищенко в своей работе большое внимание уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба областного ЗС РО

«НЕ СОБИРАЕМСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОРСТИГНУТОМ»

В перспективе парламентарии собираются содействовать открытию таких секций и в других школах донской столицы и области. До 1 сентября 2022 года планируется открытие еще трех аналогичных секций в Ворошиловском районе города.

- Когда мы видим ребенка, который еще в сентябре прошлого года, приходя в школу, не мог общаться, не мог говорить, сидел в классе и боялся столкнуться с окружающим миром, а сегодня он играет в футбол, радуется, испытывает положительные эмоции, – это и есть осязаемый результат нашей совместной работы. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а будем тиражировать эту практику по всей Ростовской области, – подчеркнул Александр Ищенко.

Секция адаптивного спорта в 96-ой школе будет работать на постоянной безвозмездной основе. Ожидается, что после снятия ковидных ограничений ее смогут посещать и дети из других школ города.

Кстати, гостям школа приготовила сюрприз. Они смогли окунуться в учебный процесс в одном из инклюзивных классов. Александр Ищенко вместе с коллегами опробовал на себе авторские методики, по которым занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Так, депутаты собрали по трафарету матрешку, а еще отгадали загадки и послушали стихи о Родине.