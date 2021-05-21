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Общество21 мая 2021 14:01

«Мы слышали взрывы!»: очевидцы рассказали об отравлении рабочих в канализационном колодце под Ростовом

Два человека погибли, еще пять — доставлены в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
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На месте работают спасатели.

На месте работают спасатели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Ростовом несколько рабочих отравились во время работы на очистных сооружениях. Происшествие случилось 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района около 10:30.

Жители близлежащих домов рассказали, что утром услышали взрывы. Позже увидели, как в сторону канализационного колодца направляются спасатели и скорая помощь.

— Мы слышали взрывы! Испугались, сразу вышли из дома. Потом знакомые нам рассказали, что "Водоканал" проводил какие-то работы на очистных, — рассказала местная жительница Юлия.

Напомним, в Дмитриадовке проводились работы на очистных сооружениях. В канализационный колодец спустились несколько сотрудников «Водоканала». Там люди отравились парами стоков. Как сообщил источник «КП», двое пострадавших скончались, еще пять попали в больницу.

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