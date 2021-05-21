"Щас будет кровище!": В Ростовской области третьеклассник на уроке угрожал учительнице изнасилованием

В одной из школ Дона ученик жестоко оскорбил учителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Ростовской области произошел шокирующий инцидент. Посреди урока третьеклассник вышел к доске и стал угрожать учительнице изнасилованием! А также заявил, что сейчас прольется кровь. При этом девятилетний ребенок высказывался исключительно матом. Другие дети в это время хихикали и снимали заявления одноклассника на видео.

- Ребят, щас будем … училку. Училку щас буду.. Щас будет кровище, - говорит ребенок.

Фоном идет фраза: «Снимай, нормально снимай».

ЖЕЛЕЗНАЯ ВЫДЕРЖКА

Пока ученик устраивал «представление», классный руководитель сидела за рабочим столом и просто смотрела на ребенка. Надо отдать должное ее железной выдержке. Женщина даже не повысила голос на ученика.

Когда «выступление» третьеклассника подходило к концу, педагог просто сказала: «Ребят, давайте дальше, пишем контрольную».

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» выяснил, что за ребенок и почему он позволил себе так издеваться над педагогом.

С ВИДУ – БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

Оказалось, что мальчик и раньше позволял себе нецензурные выражения. Более того, как говорит собственный источник в правоохранительных органах региона, ученик разговаривал исключительно матом.

Проблемное поведение «обострилось» в январе. А дальше - как снежный ком. Ребенок стал просто неуправляемым. Все замечания учительницы игнорировал. Родителям мальчика о поведении сына в стенах школы говорили много раз. Те же, в свою очередь, обещали провести профилактическую беседу с ребенком, но ничего не менялось.

При этом остальные ученики и их родители, если можно так сказать, смирились с выходками "проблемного" ученика и, по возможности, старались не обращать на него внимание.

ДОШЛО ДО ПОЛИЦИИ

Но сколько веревочке не виться... Снимавшие скандал на камеру дети, опубликовали видео в социальных сетях. После этого в школьную жизнь пришлось вмешаться и правоохранителям.

- По данному факту проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

Впрочем, всполошились и родители. До них наконец-то дошло, что просто профилактических бесед не достаточно. Сейчас они водят сына к психологу. Занятия же юный любитель крепких словечек пока пропускает.

Также источник издания отметил, что первая реакция мамы ребенка на шокирующее поведение сына была такая: «Во всем виновата школа. Она не занимается воспитанием, хотя должна».

Кстати, семья третьеклассника в городе считается благополучной. Папа работает сисадмином, мама - в декретном отпуске. Скоро у женщины родится еще один ребенок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в одной из районных школ Ростовской области учительница умыла ученицу в раковине. Педагог посчитал, что девочка пришла со слишком ярким макияжем.

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