«Привет, зовут Олег!»: Каждый вечер в Ростове-на-Дону одновременно звонят уличные телефоны

В последнее время в редакцию «Комсомолки» стали приходить от ростовчан письма с сообщениями о том, что они стали свидетелями того, как в том или ином районе города неожиданно по вечерам начинали звонить уличные телефоны. Так, странное поведение было у таксофонов в Кировском, Первомайском, Советском и Железнодорожном районах города.

Один из постоянных читателей Виктор Левченко рассказал журналисту «КП» о том, что в среду, 19 мая, стал очевидцем очередного подобного случая.

Загадочный инцидент произошел с ним вечером на проспекте Ставского, 1/5 . Мужчина спешил с работы домой. И тут раздался телефонный звонок.

Виктор оглянулся по сторонам: прохожих - никого. Оно и понятно: ливень, сумерки, все предпочитают сидеть по домам, а не бродить в районе электровозоремонтного завода. Так вот, оказывается, звук доносился от красного уличного телефона, крепко вмонтированного в серую стену предприятия. Виктор подумал-подумал, и от любопытства взял трубку.

- Мало ли, кто может звонить по уличному телефону. В ответ услышал музыку и мужской голос на том конце провода, человек представился защитником Олегом. Не к добру это, подумал ростовчанин, не стал продолжать беседу с таинственным незнакомцем, положил трубку, озадаченный ушел с места странного уличного явления.

Корреспонденты «Комсомолки» - не из робкого десятка. Да и профессиональное любопытство берет свое: продолжают ли звонить таксофоны, и если да, то кто и зачем звонит? Поэтому уже на следующий день я была на том самом месте, у того самого серого завода с ярко-красным таксофоном.

Смотрим на часы. На них – 19.55. По словам же нашего нового знакомого, аппарат зазвенел в 20 с небольшим. Ну, в общем, все как в мистических фильмах, - загадочно и непонятно. Даже погода сегодня такая же – льет, как из ведра. Стоим. Ждем. Считаем минуты. На часах – 20.06 ровно. И тут – как, по-писанному, – звонит уличный телефон! В голове только один вопрос: кто это может быть? Снимаем трубку.

- Привет. Я ассистент Олег, - раздается на том конце провода приятный мужской голос.

И дальше рассказал нам о том, как уберечься от телефонных и Интернет-мошенников. Закончив свою речь мужчина вежливо попрощался со словами: «До свидания. Славный денек».

Надо признаться, в голове сразу возникли догадки. Дело в том, что корреспонденту «КП» уже как-то довелось общаться с ассистентом Олегом, хоть и только письменно. Робот с таким же именем есть в мобильном приложении Тинькофф. Однако он не говорит, а только письменно общается с пользователями, поэтому связано ли это со звонками таксофонов по всей области – непонятно.