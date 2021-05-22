В Ростове сообщили о минировании ТЦ, преступник просит 2 млрд долларов

К 17.07 на улицу вывели 1 350 человек Фото: группа в VK Нетипичный Ростов

В субботу, 22 мая, из ростовского торгового центра «Рио» на проспекте Нагибина эвакуировали всех работников и посетителей. Неизвестный прислал сообщение о минировании здания. Преступник требует 2 миллиарда долларов. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

"СУЕТУ НАВОДЯТ"

- Оповещены все службы. Привлекли два расчета спасателей. Эвакуацию начали в 16.34. В 17.07 на улицу вывели 1 350 человек. Информация еще уточняется, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на оцепленную территорию никого не пускают. Известно, что здание уже обследует кинолог с собакой. К ТЦ также подъехали медики на машине скорой помощи.

Случившееся ростовчане в эти минуты активно обсуждают в соцсетях. Так, некоторые жители донской столицы уверены, что ничего страшного на самом деле не происходит, просто «суету наводят». Люди напоминают, что подобные «заминирования» уже происходили и, к счастью, они все оказались ложными.

Другие участники беседы восприняли все более серьезно, ведь это не просто шутка. За такие вещи хулиганов наказывают по уголовной статье. Только недавно в городе обсуждали новость о целой серии «минирований» школ. Чувства и эмоции, которые все испытали тогда, еще не забылись. Так одна из девушек раздраженно написала: «Хоть не выходи на улицу».

"ОЩУЩЕНИЕ - ЖЕСТЬ"

- Была там. Ощущение - жесть, - призналась в комментариях посетительница торгового центра.

- Тоже только прибыли из «Рио». 1500 рублей отдали за билет в кино. Рекламу посмотрели, и нас выгнали на улицу, - добавила еще одна ростовчанка.

- Никогда не понимал, насколько должно быть скучно в жизни, чтобы звонить и сообщать подобные вещи. Таких нужно ловить и отправлять на рудники, чтобы они пахать до самой старости, - возмущенно добавил пользователь сети.

Также очевидцы в комментариях рассказали о якобы «пожаре в подсобке». Люди утверждают, что чувствовали «небольшой запах гари». Однако правда это или нет в действительности, пока не ясно. По крайней мере, от пресс-службы МЧС такой информации журналисты «КП - Ростов-на-Дону» не получали.

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