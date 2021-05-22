"Нужно искать позитив - тогда выживем!": Чем удивил художник Вася Ложкин в Ростове-на-Дону

Среди гостей выставки были зрители разных возрастов. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В донской столице в эти выходные презентовали новую выставку эпатажного художника Васи Ложкина. Сам создатель картин накануне побывал в радио студии "КП-Ростов-на-Дону", где ответил на вопросы радиослушателей на волне 89,8 FM. А после посетил открытие и поделился с фанатами тем, как стоит воспринимать его творчество и почему "Живы будем - не помрем" - это глоток позитива в наше сложное время.

Выставка будт работать до 13 июня. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"В КАРТИНАХ НЕТ СМЫСЛА - ТОЛЬКО ЭМОЦИИ"

- Мы придумали такое название к нашей подборке картин, потому что у всей страны был очень сложный год. Каждый день вокруг нас много негатива и печальных событий. Я хотел добавить немного ярких эмоций в нашу серую жизнь, несмотря на все трудности, нужно искать позитив, тогда и выживем, - рассказал на открытии Вася Ложкин.

Картины Васи - это отдельный вид творчества. Комичные персонажи, котики, показывающие обратную сторону нашей жизни. Интернет, гаджеты, бытовуха - вечные темы рассуждения автора.

- На самом деле нет смысла в моих картинах, я больше стараюсь передать эмоции, нежели какой-то тайный смысл, а каждый видит что-то свое. Я поэтому не подписываю работы, чтобы зритель сам подумал и пришел к выводу, какое действие изображено на картинке, - одмечает Вася Ложкин.

Вопросов было много. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"НЕ ТАКОЕ УЖ СТРАШНОЕ МЕСТО"

Пусть художник и называет свое творчество "картинками" без явного смысла, но полонники говорят, что яркие образы сами подталкивают разум к интерпретации.

Основные персонажи полотен - это коты, с них все началось. Рыжие, немного неуклюжие, с яркими большими глазами, они вызывают восторг. А острые хлесткие фразы о наболевшем, в сочетании с милыми "котятками" - навсегда вгрызаются в память.

Народу было много. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Дальше Вася начал добавлять в свой иллюзорный мир новых персонажей. Как говорит Ложкин: "после смерти все художники попадают в ад, где проживают жизнь в своих картинах".

"Волшебный мир Васи Ложкина" не такое страшное место, там есть место сарказму и оптимизму.

Каждый видит свое. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"МНОГИЕ УЗНАЮТ СЕБЯ"

- У меня часто спрашивают, почему я не сделаю мультик?, - рассказал Вася. - Просто это очень кропотливая работа. Нужно написать сценарий, найти режиссера, потом все это дело продать. В данный момент, у меня нет возможности этим заниматься. Я рисую сам, помощников у меня нет поэтому времени совсем не хватает. Меня и в блогеры зовут, но я больше хочу посвящать время реальным картинам, чем созданию контента. Вот даже на выставке, посетители делают огромное количество фото на телефон вместо того, чтобы сначала все рассмотреть глазами. Подобные ситуации я тоже высмеиваю в своих сюжетах. Многие узнают себя в этих картинных сценах, - это весело.

Примечательно, что среди гостей выставки были зрители разных возрастов. Дети, подростки, пенсионеры, все понимают творчество, потому что вся страна живет в "Волшебном мире Васи Ложкина".

Посмотреть есть на что. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Выставочное пространство кинотеатра "Горизонт CINEMA&EMOTION " до 13 июня

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