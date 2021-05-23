Фура и пассажирский автобус столкнулись под Ростовом-на-Дону: один человек погиб

На месте аварии работают медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, на федеральной трассе М-4 Дон, 23 мая произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в 11 часов дня на трассе водитель пассажирского автобуса, следовавший по маршруту «Москва-Ставрополь», по предварительным данным, не справился с управлением. Автобус стало заносить на обочину, на которой стояла фура. В результате автобус врезался в DAF.

- В результате ДТП пассажир человек погиб (пассажир автобуса), один пассажир пострадал. Проводится проверка, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

По словам очевидцев, на месте сейчас много машин скорой помощи. Также начинает собираться пробка.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала еще об одной аварии на федеральной трассе М-4 "Дон" с участием пассажирского автобуса. Он двигался из Москвы по направлению в Луганск. Внутри находилось 15 человек. Проезжая через донской регион, рано утром водитель потерял управление и вылетел с трассы. В результате транспорт потерял равновесие и перевернулся.

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