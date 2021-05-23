В Ростове-на-Дону восьмиклассник на детской площадке совратил ребенка

На детской площадке подросток набросился на младшеклассника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице третьеклассник стал жертвой сексуального преступления. По словам источника издания, ученик восьмого класса одной из городских школ заприметил на детской площадке девятилетнего мальчика.

По предварительным данным, перед этим 15-летний подросток посмотрел дома видео для взрослых. После чего, уже на улице, в голове у ученика созрел жуткий план. Подросток решил удовлетворить свое нездоровые сексуальные потребности с помощью маленького мальчика.

Злоумышленник подбежал к девятилетнему ребенку, и, угрожая расправой, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После чего отпустил свою жертву.

Мальчик же сразу побежал домой. Он не осознавал, что «взрослый дядя» сделал с ним конкретно, но понимал, что что-то очень плохое. О том, что случилось на улице, малыш рассказал маме. А та сразу же бросилась в полицию писать заявление.

- Подозреваемый отчетливо понимал, что потерпевший в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий, не способен оказать сопротивление и выразить свою волю, совершил действия сексуального характера в отношение ребенка, - прокомментировал источник издания в правоохранительных органах региона.

Полиция очень быстро вычислила обидчика ребенка. Сейчас подросток задержан.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Подросток находится под домашним арестом. Если суд признает вину школьника, то он может сесть в тюрьму на десять лет.

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