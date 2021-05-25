Пожар на складе с водой в Ростове-на-Дону 25 мая 2021: двухэтажное здание потушили

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар на складе с водой в Ростове-на-Дону 25 мая 2021 потушен. Спасатели несколько часов тушили возгорание в здании на улице Вавилова. Публикуем подробности и последствия происшествия.

О возгорании на складе бутилированной воды спасателям сообщили около 6 часов. На место выехал 101 спасатели и 37 единиц техники.

Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Чтобы потушить пламя, спасатели разбили пожар на четыре участка.

— Пожар по всем боевым участкам локализован на площади 1 000 квадратных метров, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

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