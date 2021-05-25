Пожар на Вавилова в Ростове-на-Дону 25 мая 2021: горит двухэтажный склад

В Ростове загорелся двухэтажный склад. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице ранним утром вспыхнуло складское помещение.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, около шести часов утра на улице Вавилова в доме № 73А. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажное складское здание "Аквамаркет". Заметив дым и пламя, они вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем уже было охвачено 1000 квадратных метров. Кроме этого, рухнула еще и крыша. Пожару сразу был присвоен второй ранг. К счастью, на данный момент пострадавших не зафиксировано. Причина возгорания пока остается неизвестной. Ее предстоит выяснить специалистам, но уже после полной ликвидации возгорания.

- На месте работают 66 человек личного состава и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 50 человек личного состава и 17 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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