Склад со станками загорелся в Ростове-на-Дону
С огнем боролись больше 30 человек
Площадь пожара составила 50 квадратных метровФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 27 октября, в Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на Западном загорелся склад со станками.
- Сообщение о пожаре по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б, поступило в 15.33 мск. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.
В 16.49 пожар локализовали.
В тушении огня задействовано более 30 человек и около 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU