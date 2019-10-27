Склад со станками загорелся в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-27T17:44:03+03:00

С огнем боролись больше 30 человек

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Сегодня, 27 октября, в Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на Западном загорелся склад со станками.

- Сообщение о пожаре по адресу улица 2-я Краснодарская, 169 Б, поступило в 15.33 мск. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.

В 16.49 пожар локализовали.

В тушении огня задействовано более 30 человек и около 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU