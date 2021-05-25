Огненному ЧП на Вавилова в Ростове присвоили 4 ранг сложности

Огнем охвачено 1000 кв. метров Фото: пресс-служба МЧС России по РО Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожару в Ростове на Вавилова присвоили уже 4 ранг сложности. Группировку сил на месте ЧП увеличили до 101 человека, используют 37 единиц техники, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- В 5.47 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складском помещении, расположенном на Вавилова 73А. Сейчас горят склады для хранения пластиковой тары для воды. Огнем охвачено 1000 кв. метров, работает 101 человек личного состава, задействовано 37 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины пожара уточняются, - прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.