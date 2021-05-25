В Ростове на Вавилова тушат 2-этажный склад

Произошло обрушение кровли Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 25 мая, в Ростове на Вавилова, 73 А сейчас тушат 2-этажное складское здание "Аквамаркет". По последним данным, площадь пожара - 1000 кв. метров. Произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о ЧП поступила в 6.03. Пожарные работают по повышенному номеру 2. На месте работают 66 человек, задействовано 22 единицы техники, в том числе от МЧС 50 человек и 17 спецмашин. Пострадавших нет. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.