Пробка на три с половиной километра растянулась на Вавилова из-за пожара

В Ростове образовались пробки из-за крупного пожара на Северном Фото: Яндекс.Пробки

Во многокилометровых пробках предстоит постоять жителям Северного микрорайона из-за крупного пожара на складе на улице Вавилова.

На примыкающих к ней улицах образовались длинные заторы. Автомобилисты вынуждены стоять на улицах Особенная, Орбитальная, Зрелищная, Сосновая, а также, на проспекте Королева. Машины здесь двигаются со скоростью около 3-5 километров в час, а на некоторых участках - 1-3 километра в час.

Стоит и сама улица Вавилова. По ней пробка растянулась более, чем на три с половиной километра. Максимальная скорость движения на этом участке дороги составляет максимум 1-3 километра в час.

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