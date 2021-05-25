В Калмыкии сошли с рельсов четыре вагона поезда

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Калмыкии сошли с рельсов четыре вагона товарного поезда «Артезиан — Астрахань». Происшествие случилось вечером 24 мая на станции Улан-Хол.

Пустые вагоны сошли с рельс после того, как сработала аварийная тормозная система. Как рассказали в управлении МЧС по Республике Калмыкия, причиной инцидента стало еще и то, что ж/д пути расширились под действием температуры. На место прибыли спасатели Лаганского и Черноземельского гарнизонов.

С рельсов сошли четыре вагона. Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

— Опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе СКЖД уточнили, что аварийные работы уже завершились. Из-за инцидента некоторые пассажирские составы задержались.

— Пассажирский поезд №85 Махачкала – Москва задержан на 5 часов 34 минут, №373 Махачкала – Екатеринбург – на 4 часа 29 минут. В настоящее время движение поездов возобновлено, — прокомментировали в СКЖД.

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