Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов

22 Май 2020 2020-05-22T17:55:10+03:00

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Фото: соц. сети.

В социальных сетях люди соревнуются в остроумии, обсуждая аварию на "железке".

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В Таганроге один из городских трамваев сошел с рельсов, оставив после себя некоторые детали кузова. Трудно понять, что стало причиной такого казуса, однако, тяжелый транспорт остался без двери и еще нескольких элементов кузова. Фотографии эпичной аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Подписчики во всю обсуждают инцидент и соревнуются в остроумии.

Авария произошла сегодня на улице Морозова вблизи дома №37. На снимках видно, что трамвай на одном из поворотов "не удержался" на рельсах и сошел с них. Многотонный транспорт проскользил по "железке" и протаранил припаркованную машину. В процессе "дрифта" от трамвая стали отваливаться нужные и "не очень" детали.

Трамвай нуждается в полном ремонте. Фото: соц. сети.

Сначала, зацепившись за "Оку", отвалилась дверь. Затем часть металлического кузова просто вырвало с корнем, а на его месте осталось огромная дыра. Ступеньки, по которым люди должны пониматься в салон, теперь похожи на лестницу из подземелья. Воспользоваться ей уже не удастся - она также отвалилась и несколько метров пропахала грунт.

В региональном ГИБДД сообщили, что никто из людей в результате происшествия не пострадал. Однако сам трамвай теперь нуждается в полном ремонте.

В социальных сетях люди стали соревноваться в остроумии, подкидывая подписи к фотографиям "полуживого" трамвая.

- Он что из папье-маше сделан? - задается вопросом один пользователь.

- Дверь решила сделать остановку по требованию. Хорошо хоть с дверью никто не вышел, - подметил другой парень.

- Это просто поворот не туда! - посмеялся кто-то из подписчиков группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU