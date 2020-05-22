2020-05-22T17:55:10+03:00
Происшествия

Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов

В социальных сетях люди соревнуются в остроумии, обсуждая аварию на "железке".
Дадаян Давид
Поделиться:
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Фото: соц. сети.В результате происшествия никто из людей не пострадал. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

В Таганроге один из городских трамваев сошел с рельсов, оставив после себя некоторые детали кузова. Трудно понять, что стало причиной такого казуса, однако, тяжелый транспорт остался без двери и еще нескольких элементов кузова. Фотографии эпичной аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Подписчики во всю обсуждают инцидент и соревнуются в остроумии.

Авария произошла сегодня на улице Морозова вблизи дома №37. На снимках видно, что трамвай на одном из поворотов "не удержался" на рельсах и сошел с них. Многотонный транспорт проскользил по "железке" и протаранил припаркованную машину. В процессе "дрифта" от трамвая стали отваливаться нужные и "не очень" детали.

Трамвай нуждается в полном ремонте. Фото: соц. сети.

Трамвай нуждается в полном ремонте. Фото: соц. сети.

Сначала, зацепившись за "Оку", отвалилась дверь. Затем часть металлического кузова просто вырвало с корнем, а на его месте осталось огромная дыра. Ступеньки, по которым люди должны пониматься в салон, теперь похожи на лестницу из подземелья. Воспользоваться ей уже не удастся - она также отвалилась и несколько метров пропахала грунт.

В региональном ГИБДД сообщили, что никто из людей в результате происшествия не пострадал. Однако сам трамвай теперь нуждается в полном ремонте.

В социальных сетях люди стали соревноваться в остроумии, подкидывая подписи к фотографиям "полуживого" трамвая.

- Он что из папье-маше сделан? - задается вопросом один пользователь.

- Дверь решила сделать остановку по требованию. Хорошо хоть с дверью никто не вышел, - подметил другой парень.

- Это просто поворот не туда! - посмеялся кто-то из подписчиков группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики. Полицейские взяли его друга (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать погибшего при пожаре малыша пойдет под суд
В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление
Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию
Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов
Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики
Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию
Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп
Где пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Ростове?
В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам
В ростовских онкологических центрах возобновилась госпиталиация пациентов
В Ростовской области от коронавируса умер 34-ый пациент
В Ростове расследуют завышение цен на дезинфицирующие средства почти в 10 раз
"Обслуживали посетителей без средств защиты": в Ростове из-за нарушений масочного режима закрыли "Магнит"
Веселая вдова: после смерти мужа на вечеринке с сухим льдом блогерша Диденко решила увеличить грудь
Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о возможности платить за услугу по вывозу ТКО без комиссии
Первым в России фонды ответственного инвестирования запустил ВТБ
В Ростовской области осудят мужчину за нападение его собак на участкового
Перешли в онлайн: в Ростовской области состоялась конференция Бюро медико-социальной экспертизы и организаций инвалидов
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Вывозной рейс туристов из Гоа прибудет в Ростов на сутки раньше
"Настоящая богиня": Виктория Лопырева украсила журнал Vogue
Нарушителей "масочного" режима стали высаживать из общественного транспорта
В донской столице выкупят земли для расширения улицы Малиновского
Последний звонок для ростовских 11-классников "прозвенит" онлайн
В Ростове закрылось на карантин отделение патологии беременности в НИИАПе
В Ростове пост прокурора Советского района занял Александр Ищенко
В Ростовской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела