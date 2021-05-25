В Шахтах выпускников обвинили в «пьянках» и танцах на памятнике Герою Советского Союза

Полиция начала проверку по факту происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах подростки устроили танцы на Памятнике Герою Советского Союза. Инцидент произошел в поселке Артем в день празднования последнего звонка. Видео инцидента уже разлетелось по всем городским пабликам.

На кадрах видно, как большая группа школьников собралась возле мемориала. На некоторых были выпускные ленты — видимо, ребята пришли с линейки. Школьники общались и громко слушали музыку, а кто-то — залез на памятник и начал танцевать.

Автор видео подошел к подросткам и уличил их в распитии спиртного и курении.

— Ребята, всех вас отчислят. Бухаете на памятнике! Танцуете, да? Бухаем, курим? — так мужчина начал «распекать» молодых людей.

Мужчина нецензурно выражался, называл подростков «крысами» и угрожал, что «все они будут в интернете». Подростки не стали вступать с ним в спор, а стали молча расходиться. Лишь один из них заявил, что не употреблял спиртное.

Видео вызвал в сети неоднозначную реакцию. Кто-то задался вопросом, куда мы катимся, кто-то заметил, что в компании было много девушек. Были и менее эмоциональные оценки.

— Есть обще принятые нормы этики и морали. Так вот в большинстве стран, и это касается нашей страны, пить танцевать, слушать музыку и веселиться на местах захоронений, явно не стоит, — написал один из ростовчан.

Были и те, кто обратил внимание на поведение самого автора ролика. Многие сочли его некорректным.

— Вместо того, чтоб объяснить, почему не нужно сидеть на памятниках, автор начал изливать свою желчь на детей, которые его вообще не трогали.

Инцидент прокомментировали в донском управлении МВД.

— Сотрудниками УМВД России по городу Шахты проводится проверка по факту вышедшей в сети видеозаписи, на которой предположительно несовершеннолетние местные жители якобы распивают спиртные напитки на одном из памятников города, — сообщили в ведомстве.

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