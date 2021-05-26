Международный экономический форум в Санкт-Петербурге: Донской губернатор рассказал, какие контракты планируется подписать

Василий Голубев рассказал, какие контракты планируется подписать на ПМЭФ-2021. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, какие соглашения планируется заключить на предстоящем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить в культурной столице со 2 по 5 июня.

- Этот форум очень хорошая площадка для международных отношений. У нас достаточно большой пакет проектов, которые претендуют на подписание. В их числе проекты по развитию пищевой отрасли, транспортной инфраструктуры, "зеленой" энергетики, логистических комплексов, - сообщил Василий Юрьевич.

Кроме того, могут быть подписаны контракты не только с зарубежными инвесторами, но и с представителями министерств и ведомств европейских стран. Ранее предполагалось, что соглашения могут подписаны и с регионами Российской Федерации, но позже стало ясно, что это отношения другого формата и они будут только деловыми.

По словам Василия Голубева, планируется подписание договоров и с принципиально новыми позициями.

- Для нас сейчас интересно развитие некоторых территорий по созданию индустриальных парков, также мы будем искать инвесторов и для тех территорий, которые уже для этого готовы, или будут готовы в ближайшее время, - добавил донской губернатор.

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