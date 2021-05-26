В Ростовской области ребенок выпал из окна и выжил

Особенно внимательным надо быть к открытым окнам, если в доме есть ребенок. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростовской области, в городе Сальске, с восьмилетним мальчиком произошел несчастный случай. С четвертого этажа квартиры в доме на улице Кузнечной выпал мальчик. Любопытный парень забрался на подоконник, пока мама на пару минут отлучилась в другую комнату. Первоклашка облокотился на москитную сетку. Хлипкая конструкция не выдержала вес ребенка, и тот вместе с москиткой полетел вниз.

Уже через несколько минут очевидцы вызвали «скорую помощь». Врачи приехали оперативно. Мальчика вначале доставили в местную больницу. Но состояние ребенка оказалось настолько тяжелым, что медики приняли решение госпитализировать его в детскую областную больницу в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ОСТОРОЖНО, МОСКИТКИ!

Каждый год с наступлением весны правоохранительные органы предупреждают родителей о том, что особенно внимательно следует относиться к открытым окнам, когда в доме – маленький ребенок. Но, к сожалению, вновь и вновь дети летят из окон и теряют жизни.

В донском следкоме еще раз напомнили о правилах безопасности. Так, чтобы избежать беды, когда в доме ребенок, не стоит ставить близко к окну мебель, по которой малыш сможет забраться на подоконник.

Москитная сетка предназначена лишь для защиты квартиры от насекомых! И не стоит рассчитывать, что она удержит вес ребенка и убережет его от падения.

Крепление сетки слишком хлипкое, и она вмиг ломается от давления на нее. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым также надо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Также родителям надо помнить о том, что для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Так, одна из статей – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - предусматривает до трех лет тюрьмы.

В свою очередь, следователи всегда досконально проверяют несчастные случаи с детьми.

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