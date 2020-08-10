В Ростове из окна многоэтажки выпал молодой парень

В Ростове молодой парень погиб после падения из окна Фото: "КП" Архив

В донской столице молодой человек выпал из окна и разбился насмерть.

Инцидент произошел сегодня, 10 августа, в микрорайоне Левенцовский, а именно на улице Еременко в районе дома № 97/29. Пока неизвестно, из окна какого именно этажа выпал 20-летний юноша, но, похоже, высота была большая. Парень получил травмы несоместимые с жизнью и скончался прямо на месте происшествия.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Как сообщает источник портала DonDay.ru, на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины гибели ростовчанина.

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