В центре Ростова девушка выпала из окна и скончалась

4 Июль 2020 2020-07-04T14:09:37+03:00

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Сегодня утром, 4 июля, в донской столице произошла трагедия. Как рассказали очевидцы, в переулке Доломановском из окна многоэтажки выпала девушка. На вид ей около 25 лет. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

За последнюю неделю это уже третья подобная трагедия. Так, 28 июня в переулке Магнитогорском из окна выпал парень. Немногим ранее похожий случай произошел на Еременко. Там скончалась девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU