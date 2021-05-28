В Ростовской области парламентарии обсудили отдых детей летом

Депутат Сергей Михалев вместе с коллегами обсудил летнюю оздоровительную компанию в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону парламентарии депутаты и профильные эксперты обсудили, как в регионе будет протекать летняя оздоровительная компания для детей. Модератором встречи выступил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Уже известно, сколько на летний отдых эти цели выделили из бюджета. Это - 1 млрд 27 млн рублей.

На эти деньги профильное министерство купит путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных организациях, под опекой (попечительством) граждан, воспитывающихся в приемных семьях; одаренных детей из малоимущих семей; детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

По документам, поступающим из минобразования Ростовской области, законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачиваются компенсации за путевки, приобретенные для детей.

На питание детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций предоставляется субсидия.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

Всего для детей, попадающих под льготную категорию, закуплено 17,8 тысяч путевок в санатории и загородные оздоровительные лагеря. В корпусах объектов заканчивают капитальный и текущий ремонты. На эти цели область выделяла 65 миллионов рублей.

Всего на территорию региона этим летом будут работать 782 лагеря, из них - 756 пришкольных и 26 загородных. За каждым лагерем закреплена медицинская организация. На круглом столе также озвучили среднюю стоимость путевки для детей в этом году. Так, сутки в загородном оздоровительном лагере стоят 1 472,08 руб. на одного ребенка в сутки. В санаторные оздоровительные лагеря – 1 857,78 руб. на одного ребенка в сутки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Летний отдых детей в Ростовской области организован с соблюдением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Поэтому лагеря будут заполнены на 75 % от нормы.

А сотрудники лагерей перед началом сезона сделают прививки от ковида.

Кроме этого большой акцент делается на противопожарной и антитеррористической безопасности. С детьми и педагогами проводится работа по обеспечению безопасности на воде, а также профилактические занятии по правилам дорожного движения.

Первые летние смены начались с 26 мая.

- Опираясь на ту информацию, которая была представлена, а также на то, что депутаты Законодательного Собрания принимали участие в работе групп по подготовке к летней оздоровительной кампании, можно утверждать, что Ростовская область сегодня готова к проведению летней оздоровительной кампании по всем направлениям, - резюмировал итоги заседания круглого стола Сергей Михалев.