Погода в Ростове-на-Дону на июнь 2021: каким будет начало лета

Жара ожидается в третьей декаде июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на июнь 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. Замначальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала, каким будет начало лета.

В последние дни мая погода будет постоянно меняться. До конца весны еще ожидаются грозовые дожди, шквалистый ветер. А в некоторых районах области выпадет град.

В первую декаду июня погода будет также неустойчивой. Возможны кратковременные грозовые дожди, сильный ветер. Синоптик не исключает и ливней. Направление ветра будет меняться: сначала восточной четверти, затем — южной и западной.

— По ночам температура будет составлять плюс 14 — 19 градусов. В северных районах возможно понижение до плюс восьми. Днем столбик термометра может достигать плюс 21 — 26 градусов, — поясняет Виктория Антоненко.

Вторая декада июня также не обойдется без кратковременных грозовых дождей. А вот температура начнет постепенно подниматься.

Жара ожидается в третьей декаде месяца. По словам Виктории Антоненко, эти дни пройдут «преимущественно без осадков». Температура будет составлять плюс 32 — 35 градусов.

— В целом, июнь по температурному режиму ожидается близким к норме. Количество осадков может оказаться меньше нормы, — говорит собеседница.

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