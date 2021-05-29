Сотрудница полиции из Ростовской области оттрепала за волосы чужого ребенка и осталась без работы

Школьница получила взбучку за побег из дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из районных отделов полиции в Ростовской области произошел скандал, в эпицентре которого оказалась начальница отдела по делам несовершеннолетних. По версии следствия, женщина подняла руку на ребенка.

По всей видимости, негатив к 14-летнему подростку капитан полиции, в чьи обязанности входил контроль за сложными детьми, начала испытывать уже давно. Оно и понятно. Юная сирота, находящаяся под опекой, давно состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Школьница доставляла немало хлопот как опекунше, так и правоохранителям.

А трудный подростковый возраст лишь обострил проблемы в поведении. Очередной выходкой школьницы стал побег из дома. О нем законная представительница сразу же сообщила в полицию.

К счастью, девочка оказалась жива и невредима. Разыскивать долго ее не пришлось. Совершенно случайно начальница отдела ПДН увидела ученицу днем на одной из городских улиц.

Капитан полиции подошла к проблемной подопечной и с силой потянула ее за волосы. Видимо, таким образом решив наказать девочку за непослушание. Подросток не удержался и упал на асфальт, оцарапав руки и ноги.

Школьницу сильно оскорбило такое поведение, и она написала жалобу на полицейскую.

В результате на капитана завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Кроме того, на время расследования женщину отстранили от работы.

Если дело дойдет до суда и вину признают, то подозреваемая может в тюрьму на срок от трех до 10 лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что учительница из районной школы осталась без работы после того, как умыла в раковине ученицу. Педагог решил, что семиклассница была слишком ярко накрашена.

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