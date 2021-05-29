Ростовчанка таскала дочь по асфальту из-за сломанного телефона

Ростовчанку и ее приятеля доставили в отдел полиции на допрос. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

В Ростове-на-Дону полиция разбирается в непростых взаимоотношениях между матерью-одиночкой и ее дочерью. 38-летнюю женщину подозревают в измывательствах над маленькой девочкой. О том, что происходит в квартире на улице Козлова, стало известно силовикам после обращения соседей.

По словам очевидцев, горе-мамаша нигде не работала, постоянно пьянствовала и орала на четырехлетнюю девочку. До поры до времени соседи терпели это, но последней каплей перед обращением в правоохранительные органы стало суровое наказание, которому женщина подвергла дочь.

Ростовчанка протащила девочку по асфальту. Малышка плакала и просила остановиться, но горе-мамаша тянула и тянула дочь, лежащую на земле, за собой. При этом мать еще и приговаривала: «Как же от тебя отказаться?» В результате ребенок получил ссадины по всему телу.

Полицейские забрали девочку у матери и передали малышку врачам.

Женщина на допросе рассказала следователям, что так наказала дочь за сломанный телефон. А еще свое агрессивное поведение ростовчанка объяснила тем, что недавно потеряла мать.

Известно, что перед тем, как протащить дочь по асфальту, злоумышленница пила алкоголь со своим знакомым.

- В отдел полиции поступило заявление, что на одной из улиц города женщина ведет себя агрессивно по отношению к ребенку. Прибывшие на место сотрудники увидели местную жительницу, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была дочь. Оперативники задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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