Пьяная мать таскала малышку-дочь по асфальту в Ростове-на-Дону

Девочка находится в одной из городских больниц Фото: Александр БОЙКО

В Ростове-на-Дону в поле зрение правоохранителей попала горе-мамаша. Во дворе многоквартирного дома на улице Козлова она таскала по тротуару четырехлетнюю дочь.

По словам очевидцем, девочка распласталась на асфальте, а женщина, схватив малышку за руку, грубо волокла ее по земле. Соседи горе-мамаши, ставшие свидетелями этой ужасающей сцены, обратились в полицию.

По словам жильцов многоквартирного дома, ростовчанка постоянно пьет и, находясь «под градусом», кричит и унижает девочку.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в пятницу, 28 мая, девочку изъяли у горе-мамаши и передали в больницу. Врачи зафиксировали у малышки ссадины и ушибы по всему телу.

- Сейчас полицейские проводят проверку. Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Не исключено, что ростовчанка будет лишена родительских прав.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области мать вместе с любовником держала дочь на привязи.

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