Супругам, державшим на привязи семилетнюю дочь, предъявили обвинение

Наталья и ее второй муж находятся под арестом за издевательства над ребенком. Фото: соцсети

Следователи продолжают разбираться в деталях преступления, в которой подозревают 24-летнюю жительницу Новошахтинска Наталью и ее 23-летнего мужа Игоря (имена героев изменены – прим. ред.).

Супругов подозревают в издевательствах над семилетней девочкой. По версии следствия, мать девочки и ее очередной муж связывали ребенка по рукам и ногам колготками, а также били. Соседи семьи утверждают, что, ко всему прочему, малышку еще и морили голодом.

Девочку воспитывали очень жестоко: связывали и били. Фото: соцсети

После того, как об этом стало известно правоохранителям, Настю сразу забрали из семьи и положили в больницу. А в отношении супругов завели уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на допросе жительница Новошахтинска сообщила, что связывала дочь потому, что та ломала предметы, находящиеся в квартире. А ее дочь говорила врачам, что «мама-красавица, а наказывал ее дядя Игорь».

Тем не менее, уголовное дело было возбуждено. А позже суд избрал супругам меру пресечения в виде ареста.

- Сейчас подозреваемым предъявили обвинение, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. - В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, дедушка и бабушка по материнской линии заявили, что хотят оформить опеку над внучкой.

Где биологический отец девочки, никто не знает. Сама Наталья никогда не была замужем за этим мужчиной.

Кстати, у Натальи есть еще дочь от первого брака. Девочка два года живет у родного отца. Как рассказал экс-муж подозреваемой Сергей, за это время женщина не интересовалась здоровьем ребенка, не навещала ее, несмотря на то, что живет с младшей дочуркой в одном городе, и не переводила деньги на ее содержание. К счастью, девочка не скучает по маме.

От второго супруга, Игоря, который активно участвовал в измывательствах над Настей, у Натальи детей нет.

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