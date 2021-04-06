«Мама легкого поведения»: что на самом деле происходило в семье, в которой девочку держали на привязи

В день свадьбы с Игорем Наталья светилась от счастья. Фото: соцсети

Суд в Новошахтинске арестовал родителей, истязавших свою семилетнюю дочь. 24-летняя Наталья и 23-летний Игорь избивали маленькую Настю*, связывали веревками и колготками по рукам и ногам.

О том, что творилось за закрытой дверью квартиры, стало известно случайно. Соседка зашла за сахаром и увидела, что девочка крайне истощена, а на ее ручках – рубцы от веревок. Женщина сразу вызвала полицию. Наталья и ее муж сбежали, а Настю отвезли в больницу.

Что на самом деле произошло в семье, и почему малышка подверглась таким издевательствам – в материале «КП - Ростов-на-Дону».

НЕНУЖНАЯ ДОЧЬ

К своим 24 годам Наталья уже дважды успела побывать замужем. А женихи у нее были с 16 лет. Об этом рассказал подруга молодой мамы. По ее словам, Наташу отчим даже ругал за излишнюю любвеобильность. Он часто заявлял, что она позорит семью.

За издевательства над дочерью женщине грозит семь лет тюрьмы. Фото: соцсети

А вот что говорит соседка Натальи: «Сама-то она непьющая, но какая-то неаккуратная. Да и на одной из ее страниц в соцсетях комментарии очень похабного содержания, намекающие на распутную жизнь. В общем, мама легкого поведения».

Знакомые говорят, что малышку, к судьбе которой приковано внимание тысяч россиян, мать родила вне брака от мужчины, который почти сразу же исчез из жизни молодой женщины и новорожденной. Местные при этом поговаривают, что на тот момент у Натальи было несколько ухажеров и она сама, якобы, не была уверена в том, кто же отец ее ребенка.

Позже Наталья встретила мужчину, который стал ее официальным мужем, а потом – и отцом второй дочери. Однако и с ним личная жизнь не заладилась. Пара развелась.

- Младшая дочь осталась жить с отцом. Наталья же занималась воспитанием Насти, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» знакомая матери, пожелавшая остаться анонимной.

Ну а потом в жизни мамы и дочки появился Игорь. Вначале они жили гражданским браком, а потом расписались.

«ЛЮБЛЮ ИГОРЕЧКА»

Судя по фото, выложенным в соцсетях, Наталья души не чаяла в супруге.

Оба супруга теперь в СИЗО. Фото: соцсети

- Люблю своего мужа Игоречка, - такой статус женщина поставила на своей странице.

При этом, судя по всему, очень гордилась мужем: она часто выкладывала совместные с ним фотографии, в то время, как снимков дочерей на странице – раз–два и обчелся.

Тем не менее, несмотря на все перипетии в личной жизни, как о маме - о Наталье отзываются положительно. Семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних никогда не стояла, нареканий от опеки не получала.

- Несмотря на то, что младшая дочь живет не с ней, Наталья никогда не производила впечатление плохой матери, – рассказал «Комсомолке», знакомый с ситуацией.

Также собеседник издания добавил, что у них в городе «все на ушах». А в местной администрации прошло даже экстренное совещание, в котором приняли участие чиновники, правоохранители и медики.

Девочка в свои семь лет выглядит на пять. Фото: Максим Рыженков

ВОПРОСОВ НЕ БЫЛО

- Девочка в школу не ходила, должна было пойти в этом сентябре, - продолжает наш собеседник. - Мама собирала все документы. При этом Наталья хотела отдать дочь в особый класс для деток, отстающих в развитии. Женщина уверяла, что у девочки есть какие-то психические отклонения.

При этом в детском саду, в который еще несколько лет назад ходила Настя, говорят, что девочка была нормальным ребенком. На тот момент ей было три года. Она вела себя соответственно возрасту, была спокойным ребенком и не боялась взрослых.

Да и Наталья не вызвала никаких вопросов у воспитателей. Всегда была на связи: если дочь в садике плохо себя чувствовала, то тут же приезжала за ней. Кстати, в том же садике работала и бабушка девочки.

На запястьях остались следы от веревок. Фото: Максим Рыженков

«БЫЛА НОРМАЛЬНОЙ»

- Она была нормальная мамой! Что у нее случилось, я не знаю! Да и все, кто знает Наташу, в шоке! – на условиях анонимности рассказала «Комсомолке» еще одна знакомая подозреваемой.

В свою очередь, мать Натальи уверяет, что понятия не имела, что происходит с ее внучкой. Две недели назад женщина была в гостях у дочери, и с виду в семье все было хорошо.

Сейчас малышка в больнице, после выписки бабушка собирается оформить над ней опеку.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что сама Настя уверяла всех вокруг, что мама у нее самая красивая и самая хорошая, а наказывал ее «дядя Игорь».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Будет находить оправдание поведению мамы»

Карине АРУСТАМЯН, психолог

- Такие случаи всегда вызывают шок и недоумение: «Неужели такое возможно?». С сожалением могу сказать, что такие истории имеют место быть. А травма, полученная ребенком, навсегда оставит печать на жизни девочки. Сложно ответить на вопрос: «Как мама могла так поступить по отношению к своему ребенку?». Но, как правило, такому поведению всегда есть объяснение: обострение болезней психики. Возможны, и ревность по отношению к партнеру, и немотивированная агрессия. Безусловно, ребенок любит свою мать. И всегда – чаще такое происходит до подросткового возраста - будет любить и находить оправдание поведению мамы, винить себя в том, что мать так реагировала. К сожалению, для малышки это может обернуться тем, что она будет вести схожий образ жизни. Другой вариант развития: ребенок может вовсе замкнуться и закрыться в себе, копить недоверие к миру и людям.

*Имена героев изменены

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