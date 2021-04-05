«Она - самая лучшая мама»: девочка, жевавшая одеяло от голода, встала на защиту матери

Девочка сейчас под пристальным вниманием врачей Фото: Александр БОЙКО

В Новошахтинске Ростовской области с жестокими методами воспитания семилетнего ребенка разбираются следователи. Они возбудили уголовное дело по факту истязания ребенка в отношении 24-летней матери и ее 23-летнего сожителя. «КП – Ростов-на-Дону» выяснила подробности шокирующей истории.

Ребенок в свои семь лет выглядит на пять. Фото: Максим Рыженков

НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Молодая семья, проживающая в обычной многоэтажке, ни у кого не вызывала подозрений. Наталья Иванова (имена и фамилии изменены – прим.ред.) – мама двоих детей, после развода с мужем оставила младшую дочь с экс-супругом, а сама занималась воспитанием старшей – семилетней Анастасии. Спустя какое-то время после расторжения брака женщина встретила мужчину, которого полюбила. Так и стали жить вместе – Наталья, Игорь и Настя.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, четыре года назад девочка посещала в садик. При этом у воспитателей даже мысли не возникло, что Настю дома обижают, - она всегда была чисто одета и ни на что не жаловалась. А потом мать перестала водить ребенка в детское дошкольное учреждение.

Семья не стояла на учете у органов опеки и попечительства, так как считалась благополучной.

На руках у ребенка остались следы от веревок. Максим Рыженков

ЖЕСТОКИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

О жестоком обращении с Настей стало известно случайно.

- К ним пришла соседка за сахаром, она-то и увидела, что ребенок очень худенький, а на запястьях – следы от веревок, - говорит источник издания.

Также, по словам соседки, малышка жевала одеяло. Женщина предположила, что от голода и сразу вызвала полицейских. Они приехали в квартиру к Наталье и Игорю, но тех и след простыл. Вероятно, они испугались и попытались спрятаться.

Ребенка сразу же отвезли в детскую больницу, а мать и сожителя принялись активно искать. Задержали их на следующий день.

Сейчас в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как призналась пара на допросе, связывать дочь по рукам и ногам веревками и колготами они начали в январе. При этом, утверждает женщина, дочь она исправно кормила и голодом не морила.

- А когда она просилась в туалет, я ее развязывала, - привела Наталья аргумент в свою защиту.

Женщина говорит, что наказывала дочь за то, что та стала портить в квартире вещи. Якобы, девочка все время что-то ломала.

«ВСЕ ДЕЛАЛ ДЯДЯ ИГОРЬ»

По словам врачей, состояние у ребенка удовлетворительное. Она говорит медикам и сотрудникам опеки одно и то же: «Мамочка у меня самая лучшая». А на все вопросы о наказаниях отвечает, что «все делала дядя Игорь». Родители Натальи готовы забрать к себе внучку после выписки. Как сообщил источник издания, они не знали о том, что их дочь связывала ребенка.

Когда «всплыла» вся эта шокирующая история, отца Натальи увезли с сердечным приступом в больницу.

Тем временем, расследование уголовного дела находится под контролем областной прокуратуры и Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Наталю могут не только лишить родительских прав, но и посадить в тюрьму на семь лет. Такая же участь грозит и ее сожителю.

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