Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2021 16:00

«Она - самая лучшая мама»: девочка, жевавшая одеяло от голода, встала на защиту матери

Стали известны подробности из жизни семилетней девочки, которую связывали за малейшую провинность
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Девочка сейчас под пристальным вниманием врачей

Фото: Александр БОЙКО

В Новошахтинске Ростовской области с жестокими методами воспитания семилетнего ребенка разбираются следователи. Они возбудили уголовное дело по факту истязания ребенка в отношении 24-летней матери и ее 23-летнего сожителя. «КП – Ростов-на-Дону» выяснила подробности шокирующей истории.

Ребенок в свои семь лет выглядит на пять. Фото: Максим Рыженков

НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Молодая семья, проживающая в обычной многоэтажке, ни у кого не вызывала подозрений. Наталья Иванова (имена и фамилии изменены – прим.ред.) – мама двоих детей, после развода с мужем оставила младшую дочь с экс-супругом, а сама занималась воспитанием старшей – семилетней Анастасии. Спустя какое-то время после расторжения брака женщина встретила мужчину, которого полюбила. Так и стали жить вместе – Наталья, Игорь и Настя.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, четыре года назад девочка посещала в садик. При этом у воспитателей даже мысли не возникло, что Настю дома обижают, - она всегда была чисто одета и ни на что не жаловалась. А потом мать перестала водить ребенка в детское дошкольное учреждение.

Семья не стояла на учете у органов опеки и попечительства, так как считалась благополучной.

На руках у ребенка остались следы от веревок. Максим Рыженков

ЖЕСТОКИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

О жестоком обращении с Настей стало известно случайно.

- К ним пришла соседка за сахаром, она-то и увидела, что ребенок очень худенький, а на запястьях – следы от веревок, - говорит источник издания.

Также, по словам соседки, малышка жевала одеяло. Женщина предположила, что от голода и сразу вызвала полицейских. Они приехали в квартиру к Наталье и Игорю, но тех и след простыл. Вероятно, они испугались и попытались спрятаться.

Ребенка сразу же отвезли в детскую больницу, а мать и сожителя принялись активно искать. Задержали их на следующий день.

Сейчас в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как призналась пара на допросе, связывать дочь по рукам и ногам веревками и колготами они начали в январе. При этом, утверждает женщина, дочь она исправно кормила и голодом не морила.

- А когда она просилась в туалет, я ее развязывала, - привела Наталья аргумент в свою защиту.

Женщина говорит, что наказывала дочь за то, что та стала портить в квартире вещи. Якобы, девочка все время что-то ломала.

«ВСЕ ДЕЛАЛ ДЯДЯ ИГОРЬ»

По словам врачей, состояние у ребенка удовлетворительное. Она говорит медикам и сотрудникам опеки одно и то же: «Мамочка у меня самая лучшая». А на все вопросы о наказаниях отвечает, что «все делала дядя Игорь». Родители Натальи готовы забрать к себе внучку после выписки. Как сообщил источник издания, они не знали о том, что их дочь связывала ребенка.

Когда «всплыла» вся эта шокирующая история, отца Натальи увезли с сердечным приступом в больницу.

Тем временем, расследование уголовного дела находится под контролем областной прокуратуры и Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Наталю могут не только лишить родительских прав, но и посадить в тюрьму на семь лет. Такая же участь грозит и ее сожителю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От голода жевала одеяло: в Ростовской области мать не кормила дочь и держала ее на привязи

После того, как об этом узнала полиция, женщина сбежала (подробнее)

В Ростовской области супругов, истязавших семилетнего ребенка, взяли под арест на два месяца

По версии следствия, мать и сожитель били и связывали девочку (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Новошахтинске задержали родителей, которых подозревают в издевательствах над ребенком

Возбуждено уголовное дело (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.

КАРТИНА ДНЯ