В Ростовской области супругов, истязавших семилетнего ребенка, взяли под арест на два месяца

За решеткой муж и жена проведут два месяца
Фото: Мария ЛЕНЦ
В понедельник, 5 апреля, суд в Новошахтинске избрал в отношении 24-летней женщины и ее 23-летнего гражданского мужа меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Малышка была крайне истощена. Фото Максим Рыженков
Перед этим в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили в региональном следкоме.
Как ранее писала «Комсомольская правда – Ростов», мать вместе с гражданским мужем избивал семилетнюю дочь за малейшую провинность. А еще – связывала по рукам и ногам веревками и колготами.
Об этом стало известно случайно. В гости к горе-мамаше зашла приятельница и увидела там исхудавшего ребенка с красными рубцами на тоненьких запястьях. А еще девочка жевала одеяло. Как предположила соседка, видимо, от голода.
Сейчас ребенок находится в одной из местных больниц. Состояние девочки оценивают как удовлетворительное. Известно, что в школу она не ходила и детский сад не посещала. Семья на учете в органах опеки не состояла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
От голода жевала одеяло: в Ростовской области мать не кормила дочь и держала ее на привязи
После того, как об этом узнала полиция, женщина сбежала (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ:
В Новошахтинске задержали родителей, которых подозревают в издевательствах над ребенком
Возбуждено уголовное дело (подробнее)