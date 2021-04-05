В Ростовской области супругов, истязавших семилетнего ребенка, взяли под арест на два месяца

За решеткой муж и жена проведут два месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 5 апреля, суд в Новошахтинске избрал в отношении 24-летней женщины и ее 23-летнего гражданского мужа меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Малышка была крайне истощена. Фото Максим Рыженков

Перед этим в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили в региональном следкоме.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ростов», мать вместе с гражданским мужем избивал семилетнюю дочь за малейшую провинность. А еще – связывала по рукам и ногам веревками и колготами.

Об этом стало известно случайно. В гости к горе-мамаше зашла приятельница и увидела там исхудавшего ребенка с красными рубцами на тоненьких запястьях. А еще девочка жевала одеяло. Как предположила соседка, видимо, от голода.

Сейчас ребенок находится в одной из местных больниц. Состояние девочки оценивают как удовлетворительное. Известно, что в школу она не ходила и детский сад не посещала. Семья на учете в органах опеки не состояла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От голода жевала одеяло: в Ростовской области мать не кормила дочь и держала ее на привязи

После того, как об этом узнала полиция, женщина сбежала (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Новошахтинске задержали родителей, которых подозревают в издевательствах над ребенком

Возбуждено уголовное дело (подробнее)