В Новошахтинске задержали родителей, которых подозревают в издевательствах над ребенком

Следователи возбудили уголовное дело, супругов допрашивают. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области семейную пару подозревают в издевательствах над ребенком. Инцидент произошел в городе Новошахтинске. Как рассказали в региональном Следственном комитете, под подозрением 24-летняя женщина и отчим девочки.

По версии следствия, мать систематически избивала свою дочь вместе с супругом. Также они ежедневно связывали семилетнему ребенку руки и ноги веревками и колготками, чтобы та не мешала.

Сейчас девочка находится в больнице. Ее мать и отчим задержаны. Они допрашиваются правоохранителями об обстоятельствах произошедшего.

- Следователем также проведен осмотр места происшествия, - добавили в ведомстве. - Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Известно, что по факту произошедшего возбуждено дело по статье 117 Уголовного кодекса РФ. Если оно дойдет до суда и пару признают виновными в истязаниях несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, им грозит до семи лет лишения свободы.