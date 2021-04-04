Новости Ростова-на-Дону на 4 апреля 2021: женщина морила голодом и привязывала дочь к батарее

Горе-мать разыскивают полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 4 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях города и области.

В Новошахтинске разыскивают женщину, которая издевалась над дочерью. Истощенного ребенка с рубцами на руках обнаружили знакомые горе-матери. Выяснилось, что она морила девочку голодом, а за провинности привязывала к батарее. Полицейские изъяли ребенка и поместили в больницу. Ее мать в розыске — женщина сбежала, как только стало известно о ее преступлениях.

Полицейского из Ростова задержали за нападение на семью бизнесмена. Сотрудник органов и его подельник сначала ворвались на предприятие и до смерти забили рабочего. После этого они нанесли травмы самому предпринимателю и его жене. Забрав 500 тысяч рублей, преступники отправились в дом бизнесмена. Угрожая расправой, они стали требовать от его дочери сбережения. Не получив денег, забрали «Айфон» и скрылись.

Мужчинам предъявили обвинение по статьям «Убийство», «Разбой» и «Хищение оружия». Они помещены под стражу.

Возле Южного подъезда к Ростову начнут строить надземный переход. Он расположится на четырехполосном участке возле садового товарищества «Труд». Из-за строительных работ будет ограничен проезд на трассе А-135. На 16-м километре дороги уменьшат допустимую скорость движения.

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