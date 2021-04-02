Вблизи Южного подъезда к Ростову началось строительство надземного перехода

В Ростовской области появится новый пешеходный переход Фото: "КП" Архив

В Ростовской области приступили к строительству надземного крытого пешеходного перехода. Подрядчик уже начал выполнение работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

Новый объект будет находиться на месте перехода на четырехполосном участке трассы вблизи к СНТ «Труд», который расположен на Южном подъезде к городу. Эксперты уверены, что это обеспечит безопасность пешеходов, которые переходят трассу в этом месте. А также, при появлении перехода автомобили смогут двигаться непрерывно и развивать скорость от 70 до 90 километров в час.

Переход будет простираться на 100 метров и будет оснащен пандусами и платформами для маломобильных групп населения. На строительство уйдет примерно полгода. На период работ этом участке будет смещена траектория движения и ограничена скорость.

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