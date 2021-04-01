В Ростове построят крытую многоуровневую стоянку

В Ростове построят многоуровневую парковку Фото: "КП" Архив

В донской столице приняли решение построить многоуровневую автостоянку. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской городской администрации.

На торги уже выставлен участок площадью 0,5 гектаров, он находится на улице Тимошенко, 15А. Там будет возведена крытая многоуровневая парковка. Стоит отметить, что автомобили можно будет парковать и на крыше автостоянки.

Власти также сообщили, что автостоянка будет оборудована встроенными и (или) пристроенными объектами. А именно автосервисами и другими нежилыми объектами.

- Начальная цена предмета аукциона - ежегодная арендная плата, 3 046 236 рублей (без учета НДС), - говорится в тексте сообщения.

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