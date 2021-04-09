«Дочь не видела два года»: бывший муж рассказал о пороках матери, державшей семилетнюю девочку на привязи

Наталья летом вышла замуж второй раз. Фото: соцсети

Жительница Новошахтинска, 23-летняя Наталья*, и ее очередной муж – 24-летний Игорь, сейчас в СИЗО. Их подозревают в истязании семилетней девочки. По версии следствия, Наталья связывала Настю колготками по рукам и ногам, чтобы та не портила вещи в квартире. А также якобы часто избивала малышку. Говорят, что эти методы воспитания с энтузиазмом поддерживал второй муж.

Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», биологический отец Насти «испарился» сразу после ее рождения. Но быть одинокой долго девушка не привыкла. Вскоре она начала встречаться с Сергеем, а спустя время он сделал ей предложение.

Настя сейчас в больнице. Фото: соцсети

- Меня не смущал тот факт, что у Наташи – дочка! Я с Настей поладил. Я сам по себе открытый человек, - рассказал Сергей корреспонденту «КП – Ростов – на –Дону».

В браке у пары родилась еще одна дочь. Но семейная жизнь не заладилась. Когда малышке исполнилось два года, супруги развелись. Все это время женщина нигде не работала. Добытчиком был Сергей. Но его зарплаты Наталье не хватало.

Наталья много внимания уделяла личному счастью. Фото: соцсети

«ХОТЕЛА ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ»

- Она хотела золотые горы. Все время из-за этого ругались, - говорит мужчина.

А еще, по словам Сергея, экс-супруга любила выпить. Однажды женщина пропала на несколько дней. Просто ушла из дома и не вернулась. Пришлось даже обращаться в полицию, чтобы ее найти. Все это привело к разводу.

«ДОЧЬ ЗАБРАЛ СЕБЕ»

Сергей понимал, что Наталья не сможет дать их общей дочери достойного воспитания, поэтому решил, что сам будет воспитывать девочку. Ну а Наталья и не сопротивлялась. Более того, за все те два года, что младшая жила с уже бывшим мужем, она ни разу не навестила малышку и не перевела на ее содержание ни копейки.

- Дочь не вспоминает о Наташе. А о том, что произошло с Настей, я узнал из СМИ. Мне очень ее жалко, бедный ребенок, - поделился своими эмоциями мужчина.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что девочка, над которой издевалась мать, сейчас в больнице. При этом малышка отчаянно защищает самого близкого человека.

- Мама у меня – красавица, а обижал меня дядя Игорь, - говорит ребенок врачам.

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