Новости Ростова-на-Дону на 31 мая 2021: женщине, таскавшей дочь по асфальту, назначили штраф

Женщину признали виновной в хулиганстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости Ростова-на-Дону на 31 мая 2021 — подборка главных событий воскресенья от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

На улице Содружества во дворе многоэтажки дерево рухнуло из-за ветра. В итоге оно упало на шесть припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал, однако машины были серьезно повреждены.

На улице Евдокимова трехлетний мальчик попал под колеса иномарки. Ребенок с мамой переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля «Форд Фокус» не заметил маленького пешехода и наехал на него. По данным отдела пропаганды ГИБДД, мальчик не пострадал.

38-летняя ростовчанка оказалась в суде после издевательств над дочерью. Напомним, во дворе дома женщина схватила ребенка за руку и протащила по асфальту. Ставшие свидетелями инцидента соседи вызвали полицию. В итоге суд признал женщину виновной в хулиганстве, ей предстоит выплатить штраф. Кроме того, полиция решает вопрос о передаче материалов проверки в следственные органы и органы опеки.

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