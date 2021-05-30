В Ростове трехлетнего мальчика на глазах у матери сбила машина

Детали аварии выясняют сотрудники полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице около шести часов вечера произошла авария с участием трехлетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на улице Евдокимова 35-летний водитель «Форд Фокуса» не увидел кроху на проезжей части и наехал на него.

В ведомстве отметили, что мальчик вместе с мамой переходил дорогу в неустановленном месте. При этом женщина несла пакеты и не держала за руку. К счастью, малыш не пострадал.

- Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей контролировать поведение несовершеннолетних вне дома. Вблизи проезжей части крепко держать маленьких детей за руку и быть предельно внимательным, - сказали в пресс-службе областной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону произошла тройная авария с участием такси

Ранены три человека (подробнее)