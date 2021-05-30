В Ростове-на-Дону произошла тройная авария с участием такси

Тройное ДТП произошло в Ростове на Менжинского. Фото: паблик "Ростов-Главный"

В воскресенье, 30 мая, в Ростове произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на улице Менжинского водитель «Акцента» «вылетел» на полосу встречного движения.

Там он протаранил стоявшие на светофоре иномарки, одна из которых принадлежит фирме такси. Свидетели предположили, что водитель «Акцента» был пьян.

В результате аварии травмы получил виновник ДТП, а также два пассажира такси. Всех пострадавших на «скорой помощи» увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на Дону девушка за рулем сбила ребенка. Авария произошла в городе Азов Ростовской области 29 мая в десять часов утра произошла серьезная авария, в которой получил травмы школьник. О ДТП сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

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